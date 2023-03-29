Сехудо: «Умар Нурмагомедов – самый опасный боец дивизиона»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо высоко оценил навыки российского бойца Умара Нурмагомедова.

«Умар – самый опасный боец легчайшего дивизиона. Он будет сложным соперником для любого, в том числе и для меня: умеет бороться, хорош в стойке, универсален.

Умар видел, как его братья становились чемпионами мира, и он хочет повторить их успех», – сказал Сехудо.

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3 комментария

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Магомед Саид Амирханов
Ответ уличный иуда
Участок в Цумадинском районе этому господину, желательно быстрее
И квартира в Махачкале
0
0
0
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уличный иуда
Участок в Цумадинском районе этому господину, желательно быстрее
0
-2
-2
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Арни Терминатор
Естественно
0
-1
-1
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