Сехудо: «Умар Нурмагомедов – самый опасный боец дивизиона»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо высоко оценил навыки российского бойца .

«Умар – самый опасный боец легчайшего дивизиона. Он будет сложным соперником для любого, в том числе и для меня: умеет бороться, хорош в стойке, универсален.

Умар видел, как его братья становились чемпионами мира, и он хочет повторить их успех», – сказал Сехудо.

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