Умар Кремлев: «Российский бокс почти не понес потерь – спортсмены как выступали под своим флагом, так и выступают»

Умар Кремлев рассказал, изменилось ли отношение к российским боксерам в мире.

«Российский бокс почти не понес потерь – спортсмены как выступали под своим флагом и гимном, так и выступают. Ни один боксер не покинул российскую юрисдикцию. В России проходят профессиональные турниры WBA и IBA. Два года назад мы проводили турнир в Серпухове за титул чемпиона мира WBA. 

В боксе нет ограничений. Бокс – это свобода, дружба, единство. Вот, что демонстрирует бокс. Я очень благодарен боксерам всего мира, что они поддержали идею отсутствия санкций в отношении спортсменов. Во многих странах правительства «душили» их, но они всегда говорили мне: «Назарович, мы с тобой за независимость и за честность, чтобы спорт всех нас объединял».

Сейчас 204 страны входят в международную ассоциацию IBA, из них только восемь стран, которые вышли из IBA, остальные 196 стран остаются.

Мы никого не держим, ни за кем не бегаем – мы создаем условия. Хотите – вот они, условия. Если кто может лучше дать, пожалуйста. В боксе не должно быть ограничений», – сказал президент IBA Умар Кремлев.

Ранее Кремлев анонсировал чемпионат мира по боксу под эгидой IBA.

Умар Кремлев: «Бокс – истинно русский вид спорта. У нас были кулачные бои во время Масленицы, а позже им написали правила»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: RTVI
WBA
IBA
logoУмар Кремлев
logoбокс
