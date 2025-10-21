Александр Волков: «Чимаев для популярности России делает больше, чем Немков. О нашей стране говорят, вспоминая его имя»

Александр Волков рассказал, считает ли, что Хамзат Чимаев представляет Россию.

«Человек говорит, что является россиянином. Он это вслух произносит. Почему я не должен верить его словам? Если он так говорит, значит, так и есть. Люди часто домысливают. Для меня ответ очевиден.

Чтобы представлять Россию, нужно ведь жить и тренироваться в деревне, а на поединки выходить с российским флагом. И только в таком случае ты будешь еt представлять, да? Есть много спортсменов, которые относятся к жизни и подготовке иначе, являясь представителями России.

Чимаев для популярности России делает больше, чем Вадим Немков . Ничего не хочу сказать против него, Немков – крутой боец, большой ему респект за все. Тем не менее в медийном плане Чимаев выше и меня, и Вадима, и остальных на голову. Как бы он Россию ни представлял, о нашей стране говорят, вспоминая его имя. Поэтому как Хамзат может не представлять ее?» – сказал боец UFC Александр Волков.

