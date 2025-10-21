Александр Волков: «В США можно покупать алкоголь с 21 года, а в России в этом возрасте уже бросают пить»
Александра Волкова спросили, сколько он может выпить.
«Сколько рюмок водки могу выпить? Мы считаем не в рюмках, а в бутылках.
В США можно покупать алкоголь с 21 года, а в России в этом возрасте уже бросают пить», – сказал боец UFC Александр Волков.
25 октября на UFC 321 Волков подерется с Жаилтоном Алмейдой.
Интервью с лучшим русским тяжеловесом UFC Александром Волковым – это он читает Сенеку
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Nina Drama
