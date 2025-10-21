  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Александр Волков: «В США можно покупать алкоголь с 21 года, а в России в этом возрасте уже бросают пить»
5

Александр Волков: «В США можно покупать алкоголь с 21 года, а в России в этом возрасте уже бросают пить»

Александра Волкова спросили, сколько он может выпить.

«Сколько рюмок водки могу выпить? Мы считаем не в рюмках, а в бутылках.

В США можно покупать алкоголь с 21 года, а в России в этом возрасте уже бросают пить», – сказал боец UFC Александр Волков.

25 октября на UFC 321 Волков подерется с Жаилтоном Алмейдой.

Интервью с лучшим русским тяжеловесом UFC Александром Волковым – это он читает Сенеку

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Nina Drama
logoMMA
logoАлександр Волков
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Том Аспиналл: «Написано, что Волков под два метра ростом, но на самом деле он выше на 6-7 см»
сегодня, 12:43
Интервью с лучшим русским тяжеловесом UFC Александром Волковым – это он читает Сенеку
12сегодня, 09:10
Александр Волков: «Понравилась книга Сенеки «Письма к Луцилию». Одна из первых книг по философии, которую я осознанно прочитал пару раз»
2сегодня, 08:53
Главные новости
Александр Волков: «Все еще чувствую себя молодым и перспективным, как 15 лет назад»
5 минут назад
Хабиб Нурмагомедов будет угловым Икрама Алискерова на UFC 321
25 минут назад
Что нужно знать о фильме «Крушащая машина» со Скалой?
156 минут назад
Том Аспиналл: «Написано, что Волков под два метра ростом, но на самом деле он выше на 6-7 см»
сегодня, 12:43
Макс Холлоуэй: «Кулачные бои – самая тупая вещь на свете. А штука с пощечинами – вообще отбитая»
6сегодня, 11:15
Шон Стрикленд: «Буду драться с Эрнандесом»
1сегодня, 11:09
Менеджер Усика – о бое с Фьюри: «Если фанаты хотят, тогда возможно. Но, на мой взгляд, глава уже закрыта»
сегодня, 10:53
Александр Усик проведет следующий бой в первой половине 2026 года
1сегодня, 09:45
Маурисио Руффи: «У Перейры была сломана голень в первом бою с Анкалаевым»
3сегодня, 09:08
Александр Волков: «Понравилась книга Сенеки «Письма к Луцилию». Одна из первых книг по философии, которую я осознанно прочитал пару раз»
2сегодня, 08:53
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30