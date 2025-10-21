Том Аспиналл: «Написано, что Волков под два метра ростом, но на самом деле он выше на 6-7 см»

Том Аспиналл рассказал, что Александр Волков занизил рост для UFC.

«Я прекрасно понимал, что он хорош, когда выходил на бой. Это самый высокий боец в UFC. Написано, что он под два метра, но на самом деле он выше на 6-7 см. Его менеджер сказал, что Волков не хотел, чтобы все думали, что он какой-то фрик», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл.

В марте-2022 Аспиналл победил Волкова болевым приемом на руку в первом раунде на UFC Fight Night 204.

25 октября на UFC 321 Аспиналл проведет защиту пояса против Сирила Гана. В карде турнира Александр Волков подерется с Жаилтоном Алмейдой.

Том Аспиналл: «Если Волков выиграет у Алмейды, а я – у Гана, мы проведем реванш»