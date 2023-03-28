UFC хочет организовать бой Нурмагомедова и Двалишвили в июле 2023 года (TSN Sports)

Журналист Аарон Бронстетер сообщил, что UFC заинтересован в поединке между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым.

«По словам представителя Dominance MMA, UFC предложила Умару Нурмагомедову бой в главном событии 13 мая против Мераба Двалишвили, который отказался из-за травмы. Они добавили, что UFC теперь хочет провести бой где-то в июле», – написал Бронстетер в соцсетях.

Затем журналист пришел в комментарии своего поста с репликой менеджера Мераба Двалишвили Орена Ходака: «Мераб заинтересован в том, чтобы съесть сэндвич под названием «Сэндхаген», который стоит гораздо дороже в меню, чем парень, не входящий даже в топ-10».

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