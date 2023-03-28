UFC хочет организовать бой Нурмагомедова и Двалишвили в июле 2023 года (TSN Sports)
Журналист Аарон Бронстетер сообщил, что UFC заинтересован в поединке между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым.
«По словам представителя Dominance MMA, UFC предложила Умару Нурмагомедову бой в главном событии 13 мая против Мераба Двалишвили, который отказался из-за травмы. Они добавили, что UFC теперь хочет провести бой где-то в июле», – написал Бронстетер в соцсетях.
Затем журналист пришел в комментарии своего поста с репликой менеджера Мераба Двалишвили Орена Ходака: «Мераб заинтересован в том, чтобы съесть сэндвич под названием «Сэндхаген», который стоит гораздо дороже в меню, чем парень, не входящий даже в топ-10».
Умар Нурмагомедов хочет подраться с Двалишвили и Сэндхагеном до конца года
Этот чел недоразумение.
чё-то бои с россией его уж не интересуют, когда про умара речь зашла. заинтересовался номерами рейтинга. надо в рейтинге подниматься, первой строчки ему мало, чемпионство убежит (за которое он, как персональный жополиз стерлинга, драться не планирует).
смелый боец, настояий воин с россией, что и говорить. подайте ему сэндхэгена.
Ну а так , это огромная возможность , по сути претендентский бой .