UFC хочет организовать бой Нурмагомедова и Двалишвили в июле 2023 года (TSN Sports)

Теги легчайший вес UFC Мераб Двалишвили Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Журналист Аарон Бронстетер сообщил, что UFC заинтересован в поединке между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым.

«По словам представителя Dominance MMA, UFC предложила Умару Нурмагомедову бой в главном событии 13 мая против Мераба Двалишвили, который отказался из-за травмы. Они добавили, что UFC теперь хочет провести бой где-то в июле», – написал Бронстетер в соцсетях.

Затем журналист пришел в комментарии своего поста с репликой менеджера Мераба Двалишвили Орена Ходака: «Мераб заинтересован в том, чтобы съесть сэндвич под названием «Сэндхаген», который стоит гораздо дороже в меню, чем парень, не входящий даже в топ-10».

Умар Нурмагомедов хочет подраться с Двалишвили и Сэндхагеном до конца года

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10 комментариев

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RAMIK
Этот бой будет. С Умаром многие отказывались драться, а когда это дошло до Даны,он сказал что скажите кто отказываются я их просто уволю,зачем мол мне такие.
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Oleg Where
Ответ Борис _____
С точки зрения матчмейкинга всё довольно-таки логично. Сэндхагену можно сделать суперзрелищный претендентский бой с ОМэлли, а Мерабу дать Умара - довольны будут все, кроме грузинского ледокола) Иначе нам придётся смотреть, как Двалишвили пять раундов обнимает Сэндхагена, а это намного более тоскливое зрелище, и в UFC это понимают.
Да кого вообще может интересовать мнение гоблина касательно чего либо? У него нет чемпионских амбиций, у него скучные бои, он никого не может нокаутировать, его постоянные попытки сцепить и прижать к сетке чтобы там нюхать пах - мерзкое зрелище.

Этот чел недоразумение.
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alexander bakulin
мераб же орал, что для него принципально важно побить россиянина. ибо он гордый грузин, воющий с россией, и вся грузия его поддерживает в подобных начинианиях.
чё-то бои с россией его уж не интересуют, когда про умара речь зашла. заинтересовался номерами рейтинга. надо в рейтинге подниматься, первой строчки ему мало, чемпионство убежит (за которое он, как персональный жополиз стерлинга, драться не планирует).
смелый боец, настояий воин с россией, что и говорить. подайте ему сэндхэгена.
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hala18
Ответ Isa Babaev
Умар в стойке разностороннее, в партере на голову выше, шансов у черной папахи малы против будущего чемпиона
У чёрной папахи есть только одно оружие, это кардио и темп, больше он ничем не удивил абсолютно, справиться Умар с темпом, Мераб будет деклассирован, именно деклассирован
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Andy93
Интересно, но матчмейкинг 1 номера и 11 вызывает вопросы, конечно. Хотя Яну так же ОМейли дали
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Brigande
Июль даже лучше для Умара . После Рамадана сможет качественный лагерь провести .
Ну а так , это огромная возможность , по сути претендентский бой .
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Борис _____
С точки зрения матчмейкинга всё довольно-таки логично. Сэндхагену можно сделать суперзрелищный претендентский бой с ОМэлли, а Мерабу дать Умара - довольны будут все, кроме грузинского ледокола) Иначе нам придётся смотреть, как Двалишвили пять раундов обнимает Сэндхагена, а это намного более тоскливое зрелище, и в UFC это понимают.
+7
0
+7
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Isa Babaev
Умар в стойке разностороннее, в партере на голову выше, шансов у черной папахи малы против будущего чемпиона
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Yavich
Неужели UFC хочет организовать действительно интересный бой?
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Михаил Шушвал
Это очень интересно)))
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