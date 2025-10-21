Хабиб Нурмагомедов будет угловым Икрама Алискерова на UFC 321
Хабиб Нурмагомедов станет угловым Икрама Алискерова.
«Хабиб будет у меня в углу. Магомедрасул Гасанов – нет. Магомедрасул не тренер же, он спарринг-партнер», – сказал боец UFC Икрам Алискеров.
Алискеров подерется с Пак Чун Еном на UFC 321 25 октября.
Икрам (16-2) в апреле победил Андре Муниза техническим нокаутом в первом раунде. В июле он должен был подраться с Бруно Феррейрой, но снялся из-за травмы.
Пак Чун Ен (19-6) в последний раз выступал в июне, когда выиграл у Исмаила Наурдиева единогласным решением судей.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Metaratings
