Хабиб Нурмагомедов будет угловым Икрама Алискерова на UFC 321

Хабиб Нурмагомедов станет угловым Икрама Алискерова.

«Хабиб будет у меня в углу. Магомедрасул Гасанов – нет. Магомедрасул не тренер же, он спарринг-партнер», – сказал боец UFC Икрам Алискеров.

Алискеров подерется с Пак Чун Еном на UFC 321 25 октября.

Икрам (16-2) в апреле победил Андре Муниза техническим нокаутом в первом раунде. В июле он должен был подраться с Бруно Феррейрой, но снялся из-за травмы.

Пак Чун Ен (19-6) в последний раз выступал в июне, когда выиграл у Исмаила Наурдиева единогласным решением судей.

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Metaratings
