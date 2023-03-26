Умар Нурмагомедов хочет подраться с Двалишвили и Сэндхагеном до конца года
Российский боец UFC Умар Нурмагомедов заявил, что хочет провести поединки с Кори Сэндхагеном и Мерабом Двалишвили.
«Мераб и Кори в этом году. Этого будет достаточно для титульного боя», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.
На турнире UFC on ESPN 43 Сэндхаген победил Марлона Веру раздельным решением судей. Двалишвили в последнем поединке выиграл у Петра Яна.
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