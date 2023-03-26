Умар Нурмагомедов хочет подраться с Двалишвили и Сэндхагеном до конца года

Теги легчайший вес UFC MMA Мераб Двалишвили Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов заявил, что хочет провести поединки с Кори Сэндхагеном и Мерабом Двалишвили.

«Мераб и Кори в этом году. Этого будет достаточно для титульного боя», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.

На турнире UFC on ESPN 43 Сэндхаген победил Марлона Веру раздельным решением судей. Двалишвили в последнем поединке выиграл у Петра Яна.

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10 комментариев

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Forza
Ответ le vani
для него ясно это плюс, если подереться с тем кто выше в рейтинге, а для них какой смысл? и мераб и кори через свой бой на чемпиона выйдут же
Мераб не будет драться за титульник со Стерлингом. О чем он много раз говорил. У Стерлинга же уже есть бой и зная его активность, он может быть для него вообще единственным в году.
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<~Inter~>
Ответ le vani
для него ясно это плюс, если подереться с тем кто выше в рейтинге, а для них какой смысл? и мераб и кори через свой бой на чемпиона выйдут же
На стороне Умара имя брата которое помогает вести переговоры с ЮФС. Он всё правильно делает, что вызывает соперников на бой и провоцирует какой-то шум вокруг своей персоны
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mqh9pzrxgf
Ответ Kanan Jarrus
после унизительных позоров китайца норм боец должен спасти репутацию россии
Откуда у тебя ненависть к Петру?
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Wiley Fox
А весовая категория его?
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Арни Терминатор
Ответ NoirDuke
Умару нужно как-то к Доминику или Фонту выходить тогда. А уже оттуда бить Яна/Веру и драться с Мерабом.
Не хотят они биться с ним и эти двое откажутся.
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le vani
для него ясно это плюс, если подереться с тем кто выше в рейтинге, а для них какой смысл? и мераб и кори через свой бой на чемпиона выйдут же
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NoirDuke
Умару нужно как-то к Доминику или Фонту выходить тогда. А уже оттуда бить Яна/Веру и драться с Мерабом.
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Abu Ibrahim
Ответ Kanan Jarrus
чего такого за эту неделю сделал умар, чтобы его начали называть по имени, а не «брат нурмагомедова»
Стал новой надеждой России в легчайшем весе
+6
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Kanan Jarrus
чего такого за эту неделю сделал умар, чтобы его начали называть по имени, а не «брат нурмагомедова»
+2
-2
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Kanan Jarrus
после унизительных позоров китайца норм боец должен спасти репутацию россии
+1
-2
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