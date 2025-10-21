Ренье де Риддер: «Хамзат, ты крысеныш. Месяцами прятался и уклонялся от боя со мной»
Ренье де Риддер отреагировал на комментарий Хамзата Чимаева.
«Хамзат, ты крысеныш, безвольный и беспомощный. Ты месяцами прятался и уклонялся от боя со мной, а я подрался пять раз за год. Я сорву с тебя титул», – написал боец UFC Ренье де Риддер.
В главном событии UFC Fight Night 262 в Ванкувере де Риддер проиграл Брендану Аллену техническим нокаутом – Ренье не вышел на пятый раунд.
Для де Риддера это поражение стало первым в UFC – до этого он выиграл четыре боя из четырех.
Чимаев – о поражении де Риддера: «Этот дерьмовый парень сдался»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Ренье де Риддера
