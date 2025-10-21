Ренье де Риддер: «Хамзат, ты крысеныш. Месяцами прятался и уклонялся от боя со мной»

Ренье де Риддер отреагировал на комментарий Хамзата Чимаева.

«Хамзат , ты крысеныш, безвольный и беспомощный. Ты месяцами прятался и уклонялся от боя со мной, а я подрался пять раз за год. Я сорву с тебя титул», – написал боец UFC Ренье де Риддер.

В главном событии UFC Fight Night 262 в Ванкувере де Риддер проиграл Брендану Аллену техническим нокаутом – Ренье не вышел на пятый раунд.

Для де Риддера это поражение стало первым в UFC – до этого он выиграл четыре боя из четырех.

Чимаев – о поражении де Риддера: «Этот дерьмовый парень сдался»