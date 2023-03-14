Генри Сехудо: «Двалишвили принесет мне легкие деньги. Я сделаю больно этому чуваку»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо оценил навыки Алджамейна Стерлинга и Мераба Двалишвили.

«Что касается моего боя со Стерлингом, у меня такое чувство, что он будет драться так же, как он дрался с Педро Муньозом. Я ожидаю высокий темп, много движений, много боковых ударов.

Эти парни однообразны: Алджо дерется как фристайлер, Двалишвили делает то, что от него ожидают. Вот почему такой парень как Мераб принесет легкие деньги.

Я сделаю больно этому чуваку: позволю пройти в ноги, повисну на нем всем весом, а затем переведу его вниз и разобью», – сказал Сехудо.

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2 комментария

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Михаил Fishing
Если Сехудо не закис от простоя, то в его прежние времена он бы этого Мераба и его дружка Стерлядь как мешков бы уделал !
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romantetochkin@yandex.ru
Надежда на Сехудо,что он угомонит трубочиста и ледокола!
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