Умар Нурмагомедов: «Хочу подраться с Двалишвили летом»

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов снова вызвал на поединок бойца легчайшего дивизиона .

«Дана Уайт, предложи мне возглавить турнир. Я согласен подраться с Мерабом. У него сейчас травма, я желаю ему скорейшего восстановления и хочу разделить с ним октагон в июне или июле», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.

На турнире UFC Fight Night 217 Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде. Двалишвили в последнем поединке выиграл у Петра Яна.

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