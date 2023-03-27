Умар Нурмагомедов: «Хочу подраться с Двалишвили летом»
Российский боец UFC Умар Нурмагомедов снова вызвал на поединок бойца легчайшего дивизиона Мераба Двалишвили.
«Дана Уайт, предложи мне возглавить турнир. Я согласен подраться с Мерабом. У него сейчас травма, я желаю ему скорейшего восстановления и хочу разделить с ним октагон в июне или июле», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.
На турнире UFC Fight Night 217 Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде. Двалишвили в последнем поединке выиграл у Петра Яна.
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