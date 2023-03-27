Умар Нурмагомедов: «Хочу подраться с Двалишвили летом»

Теги легчайший вес UFC MMA Мераб Двалишвили Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов снова вызвал на поединок бойца легчайшего дивизиона Мераба Двалишвили.

«Дана Уайт, предложи мне возглавить турнир. Я согласен подраться с Мерабом. У него сейчас травма, я желаю ему скорейшего восстановления и хочу разделить с ним октагон в июне или июле», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.

На турнире UFC Fight Night 217 Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде. Двалишвили в последнем поединке выиграл у Петра Яна.

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Умар Нурмагомедов хочет подраться с Двалишвили и Сэндхагеном до конца года

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14 комментариев

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Арни Терминатор
Ответ killerlook
Сначала прочитал «Умер»
Ты всегда так пишешь.
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NoirDuke
Конечно Мераб не станет соглашаться, но все же как было бы классно если бы бой состоялся и Умар переехал грузина
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Ват-сон
Ответ killerlook
Сначала прочитал «Умер»
надо же)) а я прочитал Умар и подумал Кремлев)
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LaffyTaffy
Хороший бой будет, двух сильных соперников
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tylerrr
Прочитал что он умер
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ARAMIS777
Ответ Ruslan Isaev
Кузен
Спасибо за ответ Руслан.
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Ruslan Isaev
Ответ ARAMIS777
Это брат Хабиба?
Кузен
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LNk O
Ожидаемо, планомерно подводят к чемпионству
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ARAMIS777
Это брат Хабиба?
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Павел74
крутой вызов, молодчик
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telala
Ответ Kanan Jarrus
додсон и фейбер: готовы драться с китайцем даже после завершения карьеры, чтобы вывести его на титульник, где он будет унижен бойцом выше среднего уровня
мыкола: готов и дальше воевать в комментах на спортсе с китайцами и иванами, мимикрируя под дагестанца
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killerlook
Сначала прочитал «Умер»
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Oleg Where
Ответ Kanan Jarrus
додсон и фейбер: готовы драться с китайцем даже после завершения карьеры, чтобы вывести его на титульник, где он будет унижен бойцом выше среднего уровня
Тебя Ян в школе видимо обижал. Столько негатива о нем, аж грустно за тебя, он то вообще не в курсе твоего плача =)
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Kanan Jarrus
додсон и фейбер: готовы драться с китайцем даже после завершения карьеры, чтобы вывести его на титульник, где он будет унижен бойцом выше среднего уровня
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