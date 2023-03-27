Сехудо считает себя лучше Стерлинга: «Он выиграл пояс актерской игрой»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо рассказал, почему он лучше Алджамейна Стерлинга.

«Он выиграл пояс актерской игрой, достойной кинопремии «Оскар». Во втором поединке с [Петром] Яном он победил по вине судей. А после этого не смог разобраться с Ти Джеем Диллашоу, которого я побил за 32 секунды. Ему понадобилось два чертовых раунда, чтобы финишировать однорукого Диллашоу.

Я победил Деметриуса Джонсона, выиграл у величайшего легковеса всех времен Доминика Круза, победил чувака, которого поймали на допинге, избавился от Марлона Мораеса. Я побил всех этих парней», – сказал Сехудо.

Поединок между Стерлингом и Сехудо пройдет на турнире UFC 288.

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1 комментарий

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Иса Умаров
солидарен с ним
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