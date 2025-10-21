Исраэль Адесанья впервые с 2019 года покинул топ-5 рейтинга

В UFC опубликовали обновленные рейтинги.

Брендан Аллен после победы над Ренье де Риддером поднялся на пятое место в среднем весе, де Риддер теперь восьмой.

Энтони Эрнандес сместил экс-чемпиона UFC Исраэля Адесанью из топ-5. Адесанья не входит в первую пятерку рейтинга впервые с весны 2019 года.

Топ-15 среднего веса :

Дрикус дю Плесси Нассурдин Имавов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес Брендан Аллен Исраэль Адесанья Кайо Борральо Ренье де Риддер Роберт Уиттакер Джаред Каннонир Майкл Пейдж Роман Долидзе Пауло Коста Марвин Веттори Джо Пайфер

Хотел драться с Чимаевым, но сдался из-за усталости. Что случилось с Ренье де Риддером