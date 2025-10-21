Александр Волков: «Все еще чувствую себя молодым и перспективным, как 15 лет назад»

Александр Волков рассказал о мыслях про завершение карьеры.

«Нет, пока не думаю, сколько боев осталось. Может остаться мало, может – много. Бывают бои разного уровня, качества и медийности. Мысли о завершении карьеры периодически приходят, но не перед боем. В целом нет причин, из-за которых я бы на это решился. Пока что мне приносит удовольствие то, что я делаю. Все еще чувствую себя молодым и перспективным, как 15 лет назад.

Фиксировал ли, что это будет 50-й профессиональный бой в карьере? Да. К сожалению, в медиа об этом мало говорится. Спасибо, что заметили. Юбилейный бой. Но, если честно, пара моих поединков не вошла в статистику Sherdog.

Круто, что такой бой пройдет в UFC. И круто, что я вообще держусь столько на плаву в UFC. Многие уже думают, что я здесь только и выступал, хотя у меня была большая карьера и в М-1, и в Bellator», – сказал боец UFC Александр Волков в интервью для Спортса.

25 октября на UFC 321 Волков подерется с Жаилтоном Алмейдой.

Интервью с лучшим русским тяжеловесом UFC Александром Волковым – это он читает Сенеку