Что нужно знать о фильме «Крушащая машина» со Скалой?
1 сентября состоялась мировая премьера фильма Бенни Сэфди «Крушащая машина» – с Дуэйном Джонсоном в главной роли. На Венецианском кинофестивале картина получила Серебряного льва за лучшую режиссерскую работу.
«Крушащая машина» посвящена экс-бойцу MMA Марку Керру (15-11, еще один бой признан несостоявшимся), который дрался в Pride и в 90-е становился победителем турниров UFC. Название – прозвище Керра, которое он получил во время карьеры.
Что почитать о «Крушащей машине»?
● Кто такой Марк Керр – плачущий гигант, которого сыграл Скала
● А вы знали, что «Крушащая машина» со Скалой – покадровый повтор другого фильма?
● Усик дебютировал в кино – сыграл легенду ММА в фильме со Скалой
