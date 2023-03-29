Шара Буллет: «Не хотелось бы встречаться с россиянами, но готов бить морды иностранцам»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Новичок UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, заявил, что не планирует драться с соотечественниками.

«Не хотелось бы именно со своими встречаться. Не знаю, как на это будет смотреть UFC. Есть много других бойцов, которым мне было бы интересно набить морду. Я готов сражаться с любым иностранцем, но с россиянами пока вопрос.

Даже не думал об этом. Посмотрим, как будет складываться карьера. Может, кто-то в мою сторону нелепость позволит, тогда настрой другой будет. А человек, который испытывает ко мне уважение – с таким не хотелось бы встречаться. Моя цель – пояс. Любыми путями до него дойдем», – сказал Магомедов.

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1 комментарий

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Ruslan Isaev
Молодец, что сделал акцент именно на Россиянах а не на Кавказцев.
Значит соображать человек умеет.
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+4
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