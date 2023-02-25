Шара Буллет: «Бой с Чимаевым взорвет публику СНГ»

Боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, ответил на вопрос о возможном поединке с .

«Дружеский спарринг с Чимаевым? Такой вариант возможен, но для этого должно быть общение. Он мне с борьбой поможет, а я ему с ударкой, если только так...

Ну не знаю, не считаю его вражеским звеном. Он в другом весе, в топах, а у меня только дебют и так далее. Пока история неактуальна, и вообще, когда дерутся россияне, будет ли это интересно или нет? Российским зрителям будет интересно, а заграничным?

Надо узнать, как на это смотрят организаторы. Конечно, бой с Чимаевым в СНГ взорвет публику. Все придут на такой бой», – сказал Шара Буллет.

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