Шара Буллет: «Бой с Чимаевым взорвет публику СНГ»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, ответил на вопрос о возможном поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Дружеский спарринг с Чимаевым? Такой вариант возможен, но для этого должно быть общение. Он мне с борьбой поможет, а я ему с ударкой, если только так...

Ну не знаю, не считаю его вражеским звеном. Он в другом весе, в топах, а у меня только дебют и так далее. Пока история неактуальна, и вообще, когда дерутся россияне, будет ли это интересно или нет? Российским зрителям будет интересно, а заграничным?

Надо узнать, как на это смотрят организаторы. Конечно, бой с Чимаевым в СНГ взорвет публику. Все придут на такой бой», – сказал Шара Буллет.

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6 комментариев

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sanek maloi
Ответ Арни Терминатор
Прошел уже.
Молодец)
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Арни Терминатор
Ответ Tsamourlidis_mufc
Занесите лекарство человеку. Какой Чимаев? Шарик Буллинг даже допинг тестирование не пройдёт в уфц.
Вчера он прошел все это.
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Арни Терминатор
Ответ sanek maloi
Пока от химла тест в гасе не пройдешь, смысл этих разговоров) и как выступишь в дебюте. А то уйдешь как держатель забора, непобежденным бойцом ufc)))
Прошел уже.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emir spahic
Ответ sanek maloi
Пока от химла тест в гасе не пройдешь, смысл этих разговоров) и как выступишь в дебюте. А то уйдешь как держатель забора, непобежденным бойцом ufc)))
У вас, у " обвинителей " в допинге какое-то стереотипное мышление. Если ты думаешь что бойцы в ГАСе, абсолютно чисты, то ты вчера родился. Не пойман - не вор.
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-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
Пока от химла тест в гасе не пройдешь, смысл этих разговоров) и как выступишь в дебюте. А то уйдешь как держатель забора, непобежденным бойцом ufc)))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tsamourlidis_mufc
Занесите лекарство человеку. Какой Чимаев? Шарик Буллинг даже допинг тестирование не пройдёт в уфц.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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