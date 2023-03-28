Шара Буллет – о допинге в ММА: «В России многие пользуются, у всех чуть ли не лаборатории. А у меня «двойка» по химии была»
Новичок UFC Шарабутдин Магомедов, известный как «Шара Буллет», рассказал об антидопинговых правилах в промоушене.
«Я знаю, что в России многие этим пользуются. У всех не чуть ли свои лаборатории. С ними бывает тяжело соперничать.
У меня в школе по химии «двойка» была, таблицу Менделеева даже не выучил. Поэтому, мне нравится в UFC.
Хотя, честно, чуть напрягает вот эта целая программа от USADA в телефоне. Постоянно нужно отмечать, куда ты поехал, где на ночь остался.
Рассказывать о своем режиме, куда на тренировки ходишь. Чуть похоже на родительский контроль. Напрягает чуть», – сказал Магомедов.
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