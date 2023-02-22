Шара Буллет: «Предоставил USADA список таблеток, которые употреблял в течение последнего года. Но больше употреблять такое нельзя»

Российский боец , известный как Шара Буллет, рассказал о переговорах с Антидопинговым агентством США.

«Не скрываю, я мог что-то употреблять в течение какого-то времени. Я никогда не имел дел с USADA, не знаком с перечнем запрещенных препаратов.

Я предоставил USADA весь список таблеток и лекарств, которые я употреблял в течение последнего года. Мне сообщили, что если все это обнаружится в моем организме, то меня прощают на первый раз. Но больше употреблять такое нельзя.

На днях у меня будет тест от USADA. Они объяснили мне о том, что с ними нужно быть честным и что необходимо признаться в употреблении каких-либо запрещенных веществ», – сказал Шара Буллет.

Шара Буллет дебютирует в UFC в конце лета или начале осени