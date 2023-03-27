Шара Буллет – об Адесанье: «Эмо какой-то, аниме. Ногти красит»

Дебютант UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, раскритиковал экс-чемпиона организации Исраэля Адесанью.

«Исраэль – эмо какой-то, аниме. Ногти красит. Детвора какая-то. Если он в бое со мной позволит себе сделать такой жест [как в поединке с Пауло Костой] – ему не поздоровится.

Это столкновение культур. Может в Новой Зеландии принято себя так вести, но где я вырос... Я готов отстаивать свое мужское достоинство до конца. Буду готов пожертвовать своей карьерой, чтобы наказать его», – сказал Магомедов.

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