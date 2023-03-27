Шара Буллет – об Адесанье: «Эмо какой-то, аниме. Ногти красит»

Теги UFC MMA Пауло Коста Исраэль Адесанья Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Дебютант UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, раскритиковал экс-чемпиона организации Исраэля Адесанью.

«Исраэль – эмо какой-то, аниме. Ногти красит. Детвора какая-то. Если он в бое со мной позволит себе сделать такой жест [как в поединке с Пауло Костой] – ему не поздоровится.

Это столкновение культур. Может в Новой Зеландии принято себя так вести, но где я вырос... Я готов отстаивать свое мужское достоинство до конца. Буду готов пожертвовать своей карьерой, чтобы наказать его», – сказал Магомедов.

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10 комментариев

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Вася Енотов
Как теперь это развидеть и забыть?). Или он сознательно решил пиариться исключительно для формирования фанбазы из быдла и гопников?
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jwbmwbqvih
Ответ Мистер Биспинг
Ммм, не видел боев этого чувака. Но с таким подходом к шоу, в UFC он вряд ли приживется.
Вот это шоу,смотреть как один мужик пытается сношать другого!
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alexander bakulin
Ответ Мистер Биспинг
Ммм, не видел боев этого чувака. Но с таким подходом к шоу, в UFC он вряд ли приживется.
посмотри пресс конференцию стриклэнда, перед его боем с перейрой. там они с адесаньей сидели за одним столом, и шон по этому поводу куда жестче высказался, практически изнасиловал вербально анимешника. ржал весь зал.
насчёт этого чувака не знаю (тоже не видел боёв), но, например, шон стриклэнд в UFC прижился отлично, не смотря на не самые зрелищные бои, именно благодаря своему "подходу" и взглядам на жизнь, является любимцем американской публики.
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Oleg Where
Ответ Мистер Биспинг
Ммм, не видел боев этого чувака. Но с таким подходом к шоу, в UFC он вряд ли приживется.
Профанация, ему не надо как Убеганье красить ногти и выдумывать выходы под гробовщика, чтобы потом люди спали на его боях, он возьмет напором и агрессией.
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Murad995
Ты сначала выиграй пару боев потом строчи
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LetTong
Что он несет? Как пожертвует карьерой, убьет его что-ли?
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градус ненависти
душнила азиатский
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IN X
Ответ Мистер Биспинг
Ммм, не видел боев этого чувака. Но с таким подходом к шоу, в UFC он вряд ли приживется.
Один из самых интересных бойцов ударников, стиль классный, я бы даже сказал поздновато он попал, с его зрелищностью мог бы гораздо раньше..
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Volcano
Адесанья : "Who The Fook Is That Guy? "
+11
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Мистер Биспинг
Ммм, не видел боев этого чувака. Но с таким подходом к шоу, в UFC он вряд ли приживется.
+19
-1
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