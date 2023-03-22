Бен Аскрен не советует бойцам UFC перечить Уайту: «Ты можешь дать Дане отпор, но потом он даст тебе по заднице»

Бывший боец UFC Бен Аскрен прокомментировал слова . Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Эдвардс будет защищать титул в полусреднем весе против , на что Леон заявил, что Колби не заслуживает поединка за пояс.

«Вы знаете, бойцы ММА, бойцы UFC, они могут дать отпор Дане. Но Дана будет пользоваться моментами, когда они получат по заднице. Так что они могут выиграть в краткосрочной перспективе.

Например, Леон Эдвардс может просто продолжать говорить: «Нет, я не буду с ним драться, дайте мне кого-нибудь другого». Это может произойти, а потом, когда Дана вернет ему должок», – сказал Аскрен.

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