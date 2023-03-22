Бен Аскрен не советует бойцам UFC перечить Уайту: «Ты можешь дать Дане отпор, но потом он даст тебе по заднице»

Теги UFC Дана Уайт полусредний вес (MMA) Бен Аскрен Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Бен Аскрен прокомментировал слова Леона Эдвардса. Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Эдвардс будет защищать титул в полусреднем весе против Колби Ковингтона, на что Леон заявил, что Колби не заслуживает поединка за пояс.

«Вы знаете, бойцы ММА, бойцы UFC, они могут дать отпор Дане. Но Дана будет пользоваться моментами, когда они получат по заднице. Так что они могут выиграть в краткосрочной перспективе.

Например, Леон Эдвардс может просто продолжать говорить: «Нет, я не буду с ним драться, дайте мне кого-нибудь другого». Это может произойти, а потом, когда Дана вернет ему должок», – сказал Аскрен.

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1 комментарий

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Джавез Тилл
До сих пор не прощаю то колено Аскрену... Ведь мог полы чистить Масвидалем но получил в рога...🤣🤣🤣😌
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