«У меня есть инсайдерская информация». Масвидаль заявил, что Ковингтон не получит титульный бой

Боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что следующим претендентом на пояс чемпиона в полусреднем весе станет именно он, а не .

«Я подерусь с [Гилбертом] Бернсом, а потом проведу титульный бой с Леоном Эдвардсом. Все сложится именно так. У меня есть инсайдерская информация.

Я жажду выйти в октагон с Гилбертом и так сильно его избить, что меня будут умолять сразиться с Эдвардсом», – сказал Масвидаль.

Бой между Бернсом и Масвидалем состоится 9 апреля на UFC 287 в Бруклине.

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