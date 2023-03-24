«У меня есть инсайдерская информация». Масвидаль заявил, что Ковингтон не получит титульный бой

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что следующим претендентом на пояс чемпиона в полусреднем весе станет именно он, а не Колби Ковингтон.

«Я подерусь с [Гилбертом] Бернсом, а потом проведу титульный бой с Леоном Эдвардсом. Все сложится именно так. У меня есть инсайдерская информация.

Я жажду выйти в октагон с Гилбертом и так сильно его избить, что меня будут умолять сразиться с Эдвардсом», – сказал Масвидаль.

Бой между Бернсом и Масвидалем состоится 9 апреля на UFC 287 в Бруклине.

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5 комментариев

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sanek maloi
Это что получается, с Бернсом будет ворк😂 Дуринья ведь может в страну снов отправить🤣
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Oleg Where
Ответ z3yjyzh29x
Масвидаль и титульник, это уже цирк чистой воды
Если выиграет Бернса - почему нет? Бернс жесткий.
0
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-1
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z3yjyzh29x
Масвидаль и титульник, это уже цирк чистой воды
+3
-1
+2
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Егор Крид58
а если Бёрнс выиграет
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Иса Умаров
дана Уайт решает кто будет
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-2
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