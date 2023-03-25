Масвидаль – о бое с Бернсом: «Использую локти и колени, чтобы сделать из его лица картину Ван Гога»

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль поделился мнением о предстоящем поединке против , который пройдет в ночь на 9 апреля в Майами (Флорида).

«Я изображу картину Ван Гога на лице Гилберта. Локтями, коленями, ударами, защитой от тейкдаунов, своими тейкдаунами.

Все эти хорошие вещи, я собираюсь исполнить их. И так же, как в начале моей карьеры: просто выйду на бой и подерусь, получу удовольствие.

Это не игра, потому что я многим рискую, но в то же время это моя игра в баскетбол, это моя игра в футбол, это моя игра в бейсбол, это то, что мне нравится делать.

Так что мне не нужно делать ничего сверхъестественного. Просто выйти и сделать это», – сказал Масвидаль.

Масвидаль – фанатам Че Гевары: «Если вы так верите в коммунизм, то езжайте жить туда, собаки»