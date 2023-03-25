Яна Сантос – о поражении Шевченко: «Любой чемпион может проиграть удушающим или пропустить удар»

Теги UFC Яна Сантос Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего веса UFC Яна Сантос прокомментировала поражение Валентины Шевченко в поединке за титул в наилегчайшем весе против Алексы Грассо.

«Тайла Сантос до этого показала слабые стороны Шевченко и тоже сидела у нее за спиной. Грассо замечательно подготовилась, ждала этот момент и воспользовалась ситуацией. Любой чемпион может проиграть удушающим или пропустить удар.

По ходу поединка Валентина вела, но я бы не сказала, что Грассо случайно сделала сабмишен. Обидно, я поддерживаю Валю. Думаю, в реванше она, скорее всего, победит», – сказала Сантос.

Битвы взглядов на UFC on ESPN 43: Вера против Сэндхагена, Сантос против Холм

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1 комментарий

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Misson
Желаю Валентине хорошенько подготовиться к сопернице и взять убедительный реванш.
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