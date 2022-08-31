Ирина Алексеева подписала контракт с UFC. Россиянку уволили из Bellator после успешного дебюта

Представительница наилегчайшего дивизиона Ирина Алексеева по прозвищу «Русская Ронда» подписала контракт с UFС.

Ранее Алексеева была неожиданно уволена из после успешного дебюта в октябре прошлого года. На турнире в Москве россиянка победила единогласным решением судей Стефани Лило Пейдж.

На счету 32-летней Алексеевой пять боев, в четырех из которых она одержала победы. Также Ирина является трехкратным серебряным призером чемпионата России по дзюдо, чемпионкой России и Европы по самбо.