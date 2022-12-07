Боец UFC Алексеева: «Мне хватает 50-60 тысяч рублей в месяц, чтобы поесть и купить одежду в секонд-хэнде»

Российская представительница UFC Ирина Алексеева рассказала, сколько ей нужно денег ежемесячно для комфортной жизни. При этом боец отметила, что может прожить и на более скромную сумму.

«Для того, чтобы прожить с комфортом, мне нужно 200-300 тысяч. Это именно с комфортом, а так, чтобы просто прожить, как среднестатистический обычный человек, мне хватит 50-60 тысяч.

Это обычная зарплата для того, чтобы оплатить коммуналку, поесть, машину заправить, ну и кому-нибудь в долг дать, ну и купить себе одежду в секонд-хэнде», – сказала спортсменка.

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