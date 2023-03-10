Менеджер бойца UFC Алексеевой: «Дебют в промоушене состоится в апреле»
Представительница наилегчайшего дивизиона Ирина Алексеева дебютирует в UFC в конце апреля. Об этом сообщил ее менеджер Александр Скаредин.
«У Алексеевой уже есть бой – дата, место, соперник. Контракт подписан, тренировочный процесс в самом разгаре. Теперь нужно дождаться анонс от UFC. Могу сказать, что бой пройдет в конце апреля на турнире UFC в США», – сказал Скаредин.
На счету 32-летней Алексеевой пять боев по правилам ММА. В последний раз она дралась в октябре 2021 года, когда победила единогласным решением судей Стефани Лило Пейдж.
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