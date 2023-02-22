Стерлинг – про бой с Сехудо: «Не могу дождаться! Это точно будет битва умов!
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от боя с Генри Сехудо, который состоится в ночь на 7 мая в рамках UFC 288 в Лас-Вегасе.
«6 мая я проведу бой против Генри Сехудо. Я с нетерпением жду вызова. Опять же, я думаю, что Генри очень крутой чувак, очень опытный в мире рестлинга, так же как и в мире ММА.
У него были взлеты и падения, как и у меня, и он продемонстрировал способность восстанавливаться, и я думаю, что это то, что делает нас очень, очень похожими...
Он жесткий соперник, и каждый раз, когда он вступает в бой, идет за победой. Не могу дождаться! Это точно будет битва умов!» – написал Стерлинг.
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