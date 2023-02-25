Шон О’Мэлли – про роль резервного в бое Стерлинг – Сехудо: «Готов вмешаться, если появится такая возможность»

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли объяснил, почему отказался от роли резервного в бою и .

«Буду в форме и готов вмешаться, если появится такая возможность. Я отправлюсь в лагерь и буду спарринговать в ближайшие пару недель. Проведу полный сбор, только без весогонки.

Думаю, что они оба выйдут на бой. У Алджо травма бицепса, и ему придется много бороться перед поединком, так что я буду готов», – сказал О’Мэлли.

Бой Стерлинга и Сехудо состоится 7 мая на UFC 288 в Лас-Вегасе.

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