Шон О’Мэлли – про роль резервного в бое Стерлинг – Сехудо: «Готов вмешаться, если появится такая возможность»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг UFC 288 Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли объяснил, почему отказался от роли резервного в бою Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо.

«Буду в форме и готов вмешаться, если появится такая возможность. Я отправлюсь в лагерь и буду спарринговать в ближайшие пару недель. Проведу полный сбор, только без весогонки.

Думаю, что они оба выйдут на бой. У Алджо травма бицепса, и ему придется много бороться перед поединком, так что я буду готов», – сказал О’Мэлли.

Бой Стерлинга и Сехудо состоится 7 мая на UFC 288 в Лас-Вегасе.

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