UFC анонсировал бой Стерлинга и Сехудо на UFC 288 7 мая

Теги UFC MMA Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг UFC 288 Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Бой между Генри Сехудо и Алджамейном Стерлингом за пояс в легчайшем весе станет главным событием на UFC 288. Турнир пройдет в ночь на 7 мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

Стерлинг – действующий чемпион дивизиона. Сехудо последний раз владел поясом в 2020 году: тогда он провел успешную защиту против Доминика Круса и заявил о завершении карьеры.

На турнире пройдет бой в легком весе между Бенеилом Дариушем и Чарльзом Оливейрой.

Сехудо – об уходе из UFC в 2020-м: «Мне было нечего доказывать»

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2 комментария

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Isa Babaev
Легчайший бой для ССС
Повалит у клетки и заберёт шею
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Ussaev M
and new
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