UFC анонсировал бой Стерлинга и Сехудо на UFC 288 7 мая

Бой между и Алджамейном Стерлингом за пояс в легчайшем весе станет главным событием на UFC 288. Турнир пройдет в ночь на 7 мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

Стерлинг – действующий чемпион дивизиона. Сехудо последний раз владел поясом в 2020 году: тогда он провел успешную защиту против Доминика Круса и заявил о завершении карьеры.

На турнире пройдет бой в легком весе между Бенеилом Дариушем и Чарльзом Оливейрой.

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