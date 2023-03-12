Сехудо попросил UFC сделать Двалишвили запасным в бое против Стерлинга

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе обратился к президенту промоушена Дане Уайту.

«Дорогой Дана Уайт, я хочу в качестве резервного бойца на UFC 288. Позвольте мне показать вам, что я с ним могу сделать», – написал Сехудо в соцсетях.

Сехудо подерется за титул в легчайшем весе против на UFC 288. Двалишвили победил в главном событии UFC Fight Night 221 и стал вторым претендентом на титул.

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