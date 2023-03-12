Сехудо попросил UFC сделать Двалишвили запасным в бое против Стерлинга

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Петр Ян Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо обратился к президенту промоушена Дане Уайту.

«Дорогой Дана Уайт, я хочу Мераба Двалишвили в качестве резервного бойца на UFC 288. Позвольте мне показать вам, что я с ним могу сделать», – написал Сехудо в соцсетях.

Сехудо подерется за титул в легчайшем весе против Алджамейна Стерлинга на UFC 288. Двалишвили победил Петра Яна в главном событии UFC Fight Night 221 и стал вторым претендентом на титул.

Стерлинг поздравил Двалишвили с победой: «Какой невероятный момент в моей жизни!»

Ян впервые в карьере проиграл единогласным решением судей. Ранее Петр никогда не отдавал больше трех раундов

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18 комментариев

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Iuasamotu
Бой уже в мае, а генацвале ещё нужно успеть насладиться славой
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аdidаs
Ответ ФК Пушкино
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ну ладно, не буду))) но все равно прикольно получилось
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ФК Пушкино
Ответ аdidаs
саарок дело говорит 😆😆😆
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Михаил Маевских
Ответ hala18
Что ты несёшь? Что ты вообще такое?
по факту
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ФК Пушкино
Ответ Прогноз Черданцева
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Ну, тоже возможно)
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аdidаs
Ответ ФК Пушкино
Это обиженный представитель народа с "геном осторожности")
саарок дело говорит 😆😆😆
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Прогноз Черданцева
Ответ ФК Пушкино
Это обиженный представитель народа с "геном осторожности")
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Арни Терминатор
Ответ Kanan Jarrus
с чемпионством алджо легчайший стал наиболее интересным дивизионом: сехудо, сахарок, теперь и грузин - все топари. времена стагнация где за титул бились 40 летний узбек альдо с китайцем наконец в прошлом.
Умара бы еще к ним, было бы пушка.)))
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Мадина Уйгурова
Ответ Вася Енотов
Сехудыч выпросит Мераба в качестве запасного, а сам соскочич за сутки)). Будет гениальный пранк)
а запасным Сехудо будет Петя Ян!
внезапный реванш и Петя забирает пояс
многоходовочка
+1
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napoli_14
Ответ Вася Енотов
Сехудыч выпросит Мераба в качестве запасного, а сам соскочич за сутки)). Будет гениальный пранк)
Это звучит так круто, что аж захотелось )
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Джавез Тилл
Ответ ФК Пушкино
Это обиженный представитель народа с "геном осторожности")
29:0 🦅🦅🦅 🤣🤣🤣
+2
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Джавез Тилл
А мог попросить Яна...
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Владимир Голованов
Ответ Kanan Jarrus
с чемпионством алджо легчайший стал наиболее интересным дивизионом: сехудо, сахарок, теперь и грузин - все топари. времена стагнация где за титул бились 40 летний узбек альдо с китайцем наконец в прошлом.
Грузин ни разу не топарь, это Ян никакой. Сехудо вынесет его вперёд ногами при первом же обнимании ноги коленом в голову
+4
-2
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ФК Пушкино
Ответ hala18
Что ты несёшь? Что ты вообще такое?
Это обиженный представитель народа с "геном осторожности")
+3
-7
-4
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Вася Енотов
Смотрел разборы поединков от тройного. Надо сказать, он очень круто шарит в аналитике. На самом высоком уровне. Хотелось бы теперь снова увидеть Генри в деле. Интересно какую тактику он подберёт к нынешним первым номерам дивизиона.
+1
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Вася Енотов
Сехудыч выпросит Мераба в качестве запасного, а сам соскочич за сутки)). Будет гениальный пранк)
+23
-1
+22
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hala18
Ответ Kanan Jarrus
с чемпионством алджо легчайший стал наиболее интересным дивизионом: сехудо, сахарок, теперь и грузин - все топари. времена стагнация где за титул бились 40 летний узбек альдо с китайцем наконец в прошлом.
Что ты несёшь? Что ты вообще такое?
+11
-4
+7
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Ussaev M
любого из этой семейки
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Kanan Jarrus
с чемпионством алджо легчайший стал наиболее интересным дивизионом: сехудо, сахарок, теперь и грузин - все топари. времена стагнация где за титул бились 40 летний узбек альдо с китайцем наконец в прошлом.
+5
-6
-1
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Миклекер Клер
Не плохо !
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