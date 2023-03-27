Кудряшов – о бое Роя Джонса и Петтиса: «Зачем Энтони это нужно?»

Бывший чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от поединка между Роем Джонсом и Энтони Петтисом.

«С учетом возраста сложно говорить о каких-то навыках. Понятно, что в боксе Рой Джонс – большое имя и человек, который умеет все. Но 54 года и 36 лет. Большая разница. Понятно, зачем бой нужен Джонсу – заработать копейку. Но зачем он Петтису и публике?

Мне не интересно на это смотреть. Что увидит зритель? Звезда ММА побьет старого боксера или старый боксер выиграет у чемпиона по ММА.

С учетом всех «но», наверное, фаворитом будет Рой Джонс, даже несмотря на то, что он намного старше, изношенный и имеет проблемы со здоровьем», – сказал Кудряшов.

Поединок между Роем Джонсом и Энтони Петтисом пройдет 1 апреля на турнире Gamebred Boxing 4. Промоушеном владеет боец UFC Хорхе Масвидаль.

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