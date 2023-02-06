54-летний Рой Джонс проведет боксерский поединок с Энтони Петтисом
Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис выйдет на ринг против экс-чемпиона мира по боксу Роя Джонса. Бой пройдет на Gamebred Boxing 4 – промоушеном владеет Хорхе Масвидаль.
По словам Масвидаля, это будет не выставочный, а профессиональный бой. Дата проведения – 1 апреля.
Другими участниками ивента станут Жозе Альдо и Витор Белфорт, которые тоже проведут боксерские поединки.
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