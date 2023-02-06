54-летний Рой Джонс проведет боксерский поединок с Энтони Петтисом

Теги Рой Джонс-младший Энтони Петтис бокс Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис выйдет на ринг против экс-чемпиона мира по боксу Роя Джонса. Бой пройдет на Gamebred Boxing 4 – промоушеном владеет Хорхе Масвидаль.

По словам Масвидаля, это будет не выставочный, а профессиональный бой. Дата проведения – 1 апреля.

Другими участниками ивента станут Жозе Альдо и Витор Белфорт, которые тоже проведут боксерские поединки.

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1 комментарий

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Denis0017
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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