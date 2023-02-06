54-летний Рой Джонс проведет боксерский поединок с Энтони Петтисом

Бывший чемпион UFC в легком весе выйдет на ринг против экс-чемпиона мира по боксу . Бой пройдет на Gamebred Boxing 4 – промоушеном владеет .

По словам Масвидаля, это будет не выставочный, а профессиональный бой. Дата проведения – 1 апреля.

Другими участниками ивента станут Жозе Альдо и Витор Белфорт, которые тоже проведут боксерские поединки.

Рой Джонс – о бое с Федором Емельяненко: «Он может состояться»

Рой Джонс может стать тренером Энтони Джошуа: «У меня есть хороший план для него, потому что я наблюдаю за ним всю его карьеру»