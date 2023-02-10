Рой Джонс – о бойкоте американцами ЧМ по боксу: «Я лично организую помощь боксерам, которые хотят поехать на турнир»

Бывший чемпион мира по боксу отреагировал на решение федерации бокса США бойкотировать чемпионаты мира IBA из-за допуска россиян с флагом и гимном. Пост руководителя IBA занимает россиянин Умар Кремлев.

«Я был горько разочарован, узнав о бойкоте чемпионатов мира по боксу IBA. На своем официальном сайте они дают заезженные заявления, не имеющие ничего общего с реальностью.

От себя лично хочу заверить спортсменов, тренеров и всех любителей бокса США, что это решение было принято только официальными лицами, а не самими боксерами.

Более того, я лично организую помощь и поддержку боксерам и тренерам национальных сборных, которые хотели бы принять участие в этих чемпионатах.

У IBA есть замечательные программы поддержки своих спортсменов, которые по каким-либо причинам не имеют возможности соревноваться в Нью-Дели и Ташкенте», – сказал Джонс.

Глава IBA Кремлев призвал МОК допустить россиян до соревнований: «Спортсмены – не политические инструменты. Они не заслужили, чтобы к ним так плохо относились»

Сборная США по боксу отказалась от участия в чемпионате мира, где россияне выступят под своим флагом