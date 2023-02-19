Кудряшов – про бой с Штырковым: «У Вани будут большие проблемы – после первых ударов он скажет, что с него хватит, что он немного ошибся»

Теги тяжелый вес MMA Дмитрий Кудряшов бокс Иван Штырков Pravda Fighting Championship Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира Дмитрий Кудряшов прокомментировал анонс поединка по правилам бокса с Иваном Штырковым, который состоится 23 апреля на турнире Pravda Boxing.

«Я принял вызов Штыркова. Будет бой 23 апреля – вперед. Мне просто понятна психология всех этих бойцов. Он увидел мой последний бой и подумал, что тоже сможет.

Будет ли поединок – все зависит от Ивана. Я свое согласие на апрель дал, но контракты не подписаны. Вес – супертяжелый, сколько раундов не знаю. Наверное, Ваня заказывает музыку, он же меня вызвал и хочет победить. Он записал видео, я ответил. Дальше пока дело не двинулось. Я его знать не знаю, ничего плохого не делал – откуда такой интерес?

Повторюсь, мне психология понятна, но если я выйду боксировать, то это будет не тот Дима. У Вани будут большие проблемы – после первых ударов он скажет, что с него хватит, что он немного ошибся», – сказал Кудряшов.

Кудряшов и Штырков подерутся по правилам бокса в апреле на турнире Pravda

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3 комментария

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Александр Александров
Ответ Andrey Ivanov
Помню последний бой Кудряшова с каким то чуваком килограмм на 10-15,там кувалда все раунды отбивал лицом удары,а под конец было такое ощущение,что упадёт уже.
этот чувак как ты говоришь мсмк по боксу, в сборной России был, не сравнивай его со Штырковым по уровню бокса
+1
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Kanan Jarrus
кто следит за боксом
чемпионом мира по какому виду спорта это мешок является
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Ivanov
Помню последний бой Кудряшова с каким то чуваком килограмм на 10-15,там кувалда все раунды отбивал лицом удары,а под конец было такое ощущение,что упадёт уже.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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