Александр Емельяненко: «Могу составить оппозицию Дацику»
Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко планирует провести поединок с Вячеславом Дациком.
«Я могу составить оппозицию Дацику. Конфликта между нами больше нет, но спортивное противостояние актуально. Я буду готов к его ударам, к его колхозным ударам.
До этого я чуть-чуть неправильно подготовился к нему, внесу корректировки и подготовлюсь лучше. Если любая организация возьмется за организацию боя – я готов выйти и против Дацика, взять реванш», – сказал Емельяненко-младший.
Емельяненко и Дацик дрались в сентябре 2022 года. Александр проиграл нокаутом на 13-й секунде поединка.
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