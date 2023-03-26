Александр Емельяненко: «Могу составить оппозицию Дацику»

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко планирует провести поединок с .

«Я могу составить оппозицию Дацику. Конфликта между нами больше нет, но спортивное противостояние актуально. Я буду готов к его ударам, к его колхозным ударам.

До этого я чуть-чуть неправильно подготовился к нему, внесу корректировки и подготовлюсь лучше. Если любая организация возьмется за организацию боя – я готов выйти и против Дацика, взять реванш», – сказал Емельяненко-младший.

Емельяненко и Дацик дрались в сентябре 2022 года. Александр проиграл нокаутом на 13-й секунде поединка.

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