Дацик считает возможным бой братьев Емельяненко: «Было бы прикольно, кто в этой семье главный»

Российский боец-тяжеловес высказался о конфликте между и .

По мнению Дацика, братья могут выйти в клетку, чтобы выяснить отношения в поединке.

«Саньку было бы гораздо интереснее провести бой не со мной, а со своим братом. Зарубиться.

Согласятся ли они? Согласятся. У них есть личные вопросы и разборки. Это был бы прикольный бой – кто из них сильнее.

Мы когда с ним ехали, он говорил, что за Федю думает, и сказал, что надо его… Был бы прикольный бой, кто в этой семье главный», – сказал Дацик.

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