Дацик считает возможным бой братьев Емельяненко: «Было бы прикольно, кто в этой семье главный»

Теги Александр Емельяненко Федор Емельяненко Вячеслав Дацик Бокс/MMA/UFC

Российский боец-тяжеловес Вячеслав Дацик высказался о конфликте между Александром и Федором Емельяненко.

По мнению Дацика, братья могут выйти в клетку, чтобы выяснить отношения в поединке.

«Саньку было бы гораздо интереснее провести бой не со мной, а со своим братом. Зарубиться.

Согласятся ли они? Согласятся. У них есть личные вопросы и разборки. Это был бы прикольный бой – кто из них сильнее.

Мы когда с ним ехали, он говорил, что за Федю думает, и сказал, что надо его… Был бы прикольный бой, кто в этой семье главный», – сказал Дацик.

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4 комментария

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Ahmet Jan
Керосинщик!
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неВолкЛарсен
Дацик такой Дацик,то под знамёнами со свастонами,то зеков «разрабатывал» на администрацию зоны пахал,то извинялся перед Хабибом , за то что назвал его дрищом….очень мутный персонаж
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Спартак Уокер
Я бы поставил на Фёдора
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Kanan Jarrus
было бы угарно увидеть сестер федорьяненко во фрик бою с дацигом
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