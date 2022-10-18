Менеджер Емельяненко про спарринг с Дациком, который отправил Александра в нокдаун: «Его просто взяли на слабо»

Теги тяжелый вес Александр Емельяненко MMA Вячеслав Дацик Hardcore Boxing Hardcore Емельяненко - Дацик Бокс/MMA/UFC

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, прокомментировал спарринг бойца с Вячеславом Дациком в рамках пресс-конференции Hardcore Boxing.

В рамках рубрики «Минутка» Дацик отправил Емельяненко в нокдаун, Александр облокотился на канаты и рефери остановил спарринг.

«Мы приехали, я отдал Сашу на пресс-конференцию и начал переговоры с другими людьми. Я не слышал, о чем они говорили и, тем более, о чем договорились.

Главная ошибка Саши, что он согласился, а моя, что я не слышал этого. Его просто взяли на «слабо». Саша думал, это будет полушуточный поединок, но Дацик начал нападать, а Саня был не готов.

Возможно, Дацик не понял, что должно происходить. Саша расстроился, конечно, потому что было ощущение подставы», – сказал Бурчак.

Дацик отправил Емельяненко в нокдаун во время спарринга

Александр Емельяненко про критику брата после боя с Дациком: «Пусть Федор за себя говорит»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные