Менеджер Емельяненко про спарринг с Дациком, который отправил Александра в нокдаун: «Его просто взяли на слабо»

Никита Бурчак, менеджер , прокомментировал спарринг бойца с в рамках пресс-конференции .

В рамках рубрики «Минутка» Дацик отправил Емельяненко в нокдаун, Александр облокотился на канаты и рефери остановил спарринг.

«Мы приехали, я отдал Сашу на пресс-конференцию и начал переговоры с другими людьми. Я не слышал, о чем они говорили и, тем более, о чем договорились.

Главная ошибка Саши, что он согласился, а моя, что я не слышал этого. Его просто взяли на «слабо». Саша думал, это будет полушуточный поединок, но Дацик начал нападать, а Саня был не готов.

Возможно, Дацик не понял, что должно происходить. Саша расстроился, конечно, потому что было ощущение подставы», – сказал Бурчак.

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