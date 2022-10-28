Емельяненко – о чувствах после проигрыша Дацику: «Было неприятно, досадно»

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко извинился перед фанатами за поражение в бою с .

«Феникс» в интервью для своего Youtube-канала признался, что тяжело воспринял эту неудачу.

«Было неприятно, досадно. Я извиняюсь перед вами, подписчики, что подвел вас. Я знаю, что очень много людей болело за меня, держало кулаки, но тем наш вид спорта и отличается от других. Здесь может быть все: случайности, оступки, недооценка.

Я не знаю ни одного спортсмена из единоборств, ни одной игровой команды, которая бы стабильно, всю жизнь побеждала и приносила бы только первые места. Сегодня кто-то выиграл, завтра кто-то проиграл», – сказал Емельяненко-младший.

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