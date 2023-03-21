Дацик – про Емельяненко: «Саня ушел в загул»

Российский боец-тяжеловес рассказал об отношениях с и причинах паузы в его карьере.

– Санька ушел в загул… Сане нужен постоянный соперник. Когда он начинает отдыхать, начинаются проблемы. Когда забухал, я ему позвонил: «Саня, хватит фигней страдать, подъезжай в спортзал на тренировку». Саня сказал, что не готов.

– А когда это было?

– Ну когда он начал куролесить. Месяца полтора‑два назад.

– Что с ним сейчас?

– Сейчас он восстанавливается.

– Вы подружились. Может, семьями уже общаетесь?

– Нет‑нет, мы нормально общаемся. Мы все свои вопросы урегулировали красиво и ясно. У нас нет вопросов, и эта прошлая ерунда - что мы понаговорили - сошла на нет. Все урегулировали.

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