Дацик отправил Емельяненко в нокдаун во время спарринга
Тяжеловес Вячеслав Дацик провел спарринг с Александром Емельяненко во время пресс-конференции на Hardcore Boxing.
Во время спарринга, который был похож на реальный бой, Дацик отправил Емельяненко в нокдаун, а после того, как спарринг продолжился, Александр облокотился на канаты и рефери остановил поединок.
Напомним, в конце сентября Емельяненко проиграл Дацику нокаутом в первом раунде.
6 ноября в Москве Емельяненко подерется с основателем поп-ММА лиги Arena Сергеем Еркаевым.
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