Дацик отправил Емельяненко в нокдаун во время спарринга

Теги тяжелый вес Александр Емельяненко MMA Вячеслав Дацик Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес Вячеслав Дацик провел спарринг с Александром Емельяненко во время пресс-конференции на Hardcore Boxing.

Во время спарринга, который был похож на реальный бой, Дацик отправил Емельяненко в нокдаун, а после того, как спарринг продолжился, Александр облокотился на канаты и рефери остановил поединок.

Напомним, в конце сентября Емельяненко проиграл Дацику нокаутом в первом раунде.

6 ноября в Москве Емельяненко подерется с основателем поп-ММА лиги Arena Сергеем Еркаевым.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные