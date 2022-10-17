Дацик отправил Емельяненко в нокдаун во время спарринга

Тяжеловес Вячеслав Дацик провел спарринг с во время пресс-конференции на .

Во время спарринга, который был похож на реальный бой, Дацик отправил Емельяненко в нокдаун, а после того, как спарринг продолжился, Александр облокотился на канаты и рефери остановил поединок.

Напомним, в конце сентября Емельяненко проиграл Дацику нокаутом в первом раунде.

6 ноября в Москве Емельяненко подерется с основателем поп-ММА лиги Arena Сергеем Еркаевым.