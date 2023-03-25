Мокаев – о травме: «Иншааллах, 6-8 недель и продолжим держать газ»
Непобежденный боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев рассказал о сроках восстановления после травмы колена, полученной в бое с Жафелом Фильо.
«Альхамдулиллах, серьезного ничего нет. 6-8 недель, и мы продолжим держать газ, Иншаллах. Спасибо всем за поддержку.», – написал Мокаев в соцсетях.
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