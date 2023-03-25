Мокаев – о травме: «Иншааллах, 6-8 недель и продолжим держать газ»

Непобежденный боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев рассказал о сроках восстановления после травмы колена, полученной в бое с Жафелом Фильо.

«Альхамдулиллах, серьезного ничего нет. 6-8 недель, и мы продолжим держать газ, Иншаллах. Спасибо всем за поддержку.», – написал Мокаев в соцсетях.

Мокаев назвал любимую команду: «Манчестер – красный, но против «Сити» ничего не имею, общался с Зинченко»

Мокаев – о Яне: «Ему необязательно ехать в Дагестан, чтобы подтянуть борьбу»