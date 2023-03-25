Мокаев – о травме: «Иншааллах, 6-8 недель и продолжим держать газ»

Теги наилегчайший вес UFC Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Непобежденный боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев рассказал о сроках восстановления после травмы колена, полученной в бое с Жафелом Фильо.

«Альхамдулиллах, серьезного ничего нет. 6-8 недель, и мы продолжим держать газ, Иншаллах. Спасибо всем за поддержку.», – написал Мокаев в соцсетях.

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2 комментария

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Sobachkin
Мокаев то цивилизованный парень, то снова какой-то быдло с подворотни.... не может определится
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Фрэнк Канистра
То кресты порвал, то ничего серьезного. Я запутался))
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