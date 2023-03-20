Фильо готовит апелляцию и утверждает, что Мокаев трижды стучал в знак сдачи. Мухаммад отреагировал
Бразильский боец наилегчайшего веса UFC Жафел Фильо не согласен с исходом боя против Мухаммада Мокаева.
По словам Фильо, Мокаев трижды на протяжении поединка характерно стучал в знак сдачи, чего не заметил судья Херб Дин.
«Я все время смотрел на рефери. Я почувствовал, как он постучал ногой по колену, и рефери спросил его: «Ты стучишь?» Я ослабил давление, и он смог немного повернуть колено», – сказал Фильо.
Фильо отмечает, что не испытывает негатива к Мокаеву, но тренеры Жафела изучат возможность подачи апелляции на отмену результата.
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Напомним, что Мокаев в третьем раунде попался на болевой прием на колено, но ценой травмы сумел выбраться из захвата, после чего успешно поймал Фильо на удушающий и завершил бой.
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