Фильо готовит апелляцию и утверждает, что Мокаев трижды стучал в знак сдачи. Мухаммад отреагировал

Теги наилегчайший вес UFC Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Бразильский боец наилегчайшего веса UFC Жафел Фильо не согласен с исходом боя против Мухаммада Мокаева.

По словам Фильо, Мокаев трижды на протяжении поединка характерно стучал в знак сдачи, чего не заметил судья Херб Дин.

«Я все время смотрел на рефери. Я почувствовал, как он постучал ногой по колену, и рефери спросил его: «Ты стучишь?» Я ослабил давление, и он смог немного повернуть колено», – сказал Фильо.

Фильо отмечает, что не испытывает негатива к Мокаеву, но тренеры Жафела изучат возможность подачи апелляции на отмену результата.

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Напомним, что Мокаев в третьем раунде попался на болевой прием на колено, но ценой травмы сумел выбраться из захвата, после чего успешно поймал Фильо на удушающий и завершил бой.

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4 комментария

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Максим Омельченко
Ответ Abid_88
Есть у кого пруфы или тайм-код ,как сейчас говорят ?
https://t.me/zvukimma17/542?comment=166394
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Abid_88
Ответ qdr1k
Бой смотрел. Было что-то такое, но не особо акцентированное. А вот когда нога выгнулась, нужно было стучать. Я думал, сломается пополам нога.
Просмотрел сейчас эпизод , на скорости 0,75, не увидел даже одного хлопка рукой, но судья почему-то спросил про остановку , Мухаммад покачал головой сразу же.
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-2
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qdr1k
Бой смотрел. Было что-то такое, но не особо акцентированное. А вот когда нога выгнулась, нужно было стучать. Я думал, сломается пополам нога.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abid_88
Есть у кого пруфы или тайм-код ,как сейчас говорят ?
+1
-2
-1
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