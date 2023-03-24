Мокаеву не потребуется операция (Игорь Лазорин)
Журналист Игорь Лазорин сообщил, что боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев может вернуться в октагон уже этим летом.
«Разрыва крестов нет, что хорошо. У него диагностировано повреждение боковой связки колена – MCL.
Операция не потребуется. Он может вернуться в июле или августе», – написал журналист в телеграм-канале.
На турнире UFC 286 Мокаев победил Жафела Фильо удушающим приемом в третьем раунде.
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Мокаев – о травме ноги: «Сказали, что разрыв передней крестообразной связки и нужна операция. Буду в строю в июле-августе»
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