Мокаев предложил провести турнир UFC на домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед»
Боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев заявил, что хочет подраться на стадионе «Олд Траффорд».
«Турнир UFC на «Олд Траффорд» стал бы огромным событием!» – написал Мокаев в социальных сетях.
«Олд Траффорд» вмещает 74 тысячи зрителей и является домашним стадионом футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» с 1910 года.
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