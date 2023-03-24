Мокаев предложил провести турнир UFC на домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед»

Теги Олд Траффорд наилегчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев заявил, что хочет подраться на стадионе «Олд Траффорд».

«Турнир UFC на «Олд Траффорд» стал бы огромным событием!» – написал Мокаев в социальных сетях.

«Олд Траффорд» вмещает 74 тысячи зрителей и является домашним стадионом футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» с 1910 года.

Мокаев – о травме ноги: «Сказали, что разрыв передней крестообразной связки и нужна операция. Буду в строю в июле-августе»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Magicbrain
все таки тот болевой не только ногу ему, видимо, повредил
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dedpihto59
А чё не на Маракане 🤷‍♀️?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий