Мокаев назвал любимую команду: «Манчестер – красный, но против «Сити» ничего не имею, общался с Зинченко»

Теги Манчестер Юнайтед наилегчайший вес Манчестер Сити премьер-лига Англия UFC Александр Зинченко Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев назвал любимую команду в АПЛ. Напомним, что уроженец Дагестана живет в Манчестере.

«Юнайтед». Манчестер – красный. Почему? За ними история! Персонально болел за Уэйна Руни, когда он еще за них играл. Мы с Руни в приятельских отношениях.

Но против «Сити» я тоже ничего не имею. Мог прийти поддержать их, когда за них выступал Александр Зинченко. Пока он не переехал в Лондон, мы с ним тоже общались», – сказал Мокаев.

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