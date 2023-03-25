Мокаев назвал любимую команду: «Манчестер – красный, но против «Сити» ничего не имею, общался с Зинченко»

Рейтинговый боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев назвал любимую команду в АПЛ. Напомним, что уроженец Дагестана живет в Манчестере.

«Юнайтед». Манчестер – красный. Почему? За ними история! Персонально болел за Уэйна Руни, когда он еще за них играл. Мы с Руни в приятельских отношениях.

Но против «Сити» я тоже ничего не имею. Мог прийти поддержать их, когда за них выступал Александр Зинченко. Пока он не переехал в Лондон, мы с ним тоже общались», – сказал Мокаев.

Мокаев – о причинах поражения Яна: «Может, перетренировался»

Мокаев предложил провести турнир UFC на домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед»