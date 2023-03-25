Мокаев – о Яне: «Ему необязательно ехать в Дагестан, чтобы подтянуть борьбу»

Теги наилегчайший вес UFC Петр Ян Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Непобежденный боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев прокомментировал мнение, что Петру Яну нужно ехать в Дагестан для улучшения навыков в борьбе.

«Петр Ян достаточно опытный спортсмен, чтобы самому решать, как и где тренироваться. Я не думаю, что ему надо обязательно ехать в Дагестан, чтобы подтянуть борьбу.

У него есть эта борьба. Если хочешь выступать именно по вольной, Дагестан – лучшее место для подготовки.

Но для ММА, где нужна взрывная силовая борьба, проход в ноги, заход за спину – это уже Америка.

У Петра Яна очень хорошая вольная борьба! Если брать джиу-джитсу, он никакую позицию не отдаст, с ним очень тяжело на земле. По боксу он вообще любого перебьет.

Просто, чтобы это все совмещать в бою, ему нужен хороший тренер. Может, действительно в Америку поехать. Но это всего лишь мое мнение. Не мне учить бывшего чемпиона», – сказал Мокаев.

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3 комментария

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San9
У Петра, по-моему, вообще нет тренера. Это, конечно, феерически.
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Философ Востока
Тем временем Саят: Брат, ты что мой кусок хлеба отнимаешь
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Иван дурак
Разумно рассуждает.
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