Мокаев – о причинах поражения Яна: «Может, перетренировался»
Боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев отреагировал на критику зала Tiger Muay Thai, в котором подготовку к поединкам проводят Рафаэль Физиев и Петр Ян.
«Я бы не сказал, что там плохой кэмп, просто кому как подходит. Мне нормально подошел, потому что я чувствовал лоу-кики у ребят, собирал, работал.
Петр Ян и Рафаэль Физиев – стабильные бойцы, они тренируются, пашут, не кайфуют особо. Там есть и те, кто кайфуют, и те, кто пашут. Смотря, насколько ты сам этого хочешь.
За этими двумя бойцами [Ян и Физиев] я не видел ничего плохого. Тренировались, пахали. Может, даже перетренировался Петр Ян», – сказал Мокаев.
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