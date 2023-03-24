Мокаев – о причинах поражения Яна: «Может, перетренировался»

Теги UFC MMA Петр Ян Рафаэль Физиев Мухаммад Мокаев Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев отреагировал на критику зала Tiger Muay Thai, в котором подготовку к поединкам проводят Рафаэль Физиев и Петр Ян.

«Я бы не сказал, что там плохой кэмп, просто кому как подходит. Мне нормально подошел, потому что я чувствовал лоу-кики у ребят, собирал, работал.

Петр Ян и Рафаэль Физиев – стабильные бойцы, они тренируются, пашут, не кайфуют особо. Там есть и те, кто кайфуют, и те, кто пашут. Смотря, насколько ты сам этого хочешь.

За этими двумя бойцами [Ян и Физиев] я не видел ничего плохого. Тренировались, пахали. Может, даже перетренировался Петр Ян», – сказал Мокаев.

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1 комментарий

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GaasJT
Ян не перетренеровался, а выражаясь его языком «перегазовал» и то языком своим, а не делом)
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