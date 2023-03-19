Гейджи – Физиеву: «Ты настоящий воин»
Топовый легковес UFC Джастин Гейджи обратился к Рафаэлю Физиеву в социальных сетях.
«Я твой фанат. Ты настоящий воин, мой друг. Для меня было честью разделить с тобой октагон», – написал Гейджи.
На турнире UFC 286 Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.
до такой степени "вроде бы не устал", что задыхался, как после марафона, и еле шевелился.
в бою с бобби грином было тоже самое (только там первые 2 раунда физиев выиграл, а в третьем не хуже гейджи ему бобби напихал), я ещё тогда понял, что у рафа бензобак маловат.