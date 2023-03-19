Гейджи – Физиеву: «Ты настоящий воин»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Рафаэль Физиев UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Джастин Гейджи обратился к Рафаэлю Физиеву в социальных сетях.

«Я твой фанат. Ты настоящий воин, мой друг. Для меня было честью разделить с тобой октагон», – написал Гейджи.

На турнире UFC 286 Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.

Бонусы UFC 286: Гейджи и Физиев – бой вечера

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14 комментариев

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alexander bakulin
Ответ Azret09
Провальный третий раунд, после двух равных, по не очень понятным причинам. Вроде бы и не устал, но Геджи в один момент начал доносить, удар за ударом. Как в бою с Фергюсоном, равные 2-3 раунда, но затем доминирования Геджи.
причина понятна, рафик банально выдохся.
до такой степени "вроде бы не устал", что задыхался, как после марафона, и еле шевелился.
в бою с бобби грином было тоже самое (только там первые 2 раунда физиев выиграл, а в третьем не хуже гейджи ему бобби напихал), я ещё тогда понял, что у рафа бензобак маловат.
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Люблю Марго Робби
Ответ нерд халилович
Не, чушь несёшь ты! Ты готов как угодно оправдаться лишь бы не признать что соперник лучше, прям как наши бойцы😆... То у меня почки отказали, то я не знал дату боя, то мне за хлебом надо и т.д😁... Короче поведение как у Марго Робби🤣🤣👊🏼
С тобой тоже всё понятно🦌
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SGambler
Физиеву надо что-то делать с кардио, с бензобаком на 2 раунда бороться за титул будет сложно, если бы этот бой был 5-раундовым - Гейджи бы нокаутировал его. Нельзя же все время драться 3 раунда, это значит никаких титульников и главных боев.
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нерд халилович
Ответ Люблю Марго Робби
Пока чушь здесь несёшь только ты
Не, чушь несёшь ты! Ты готов как угодно оправдаться лишь бы не признать что соперник лучше, прям как наши бойцы😆... То у меня почки отказали, то я не знал дату боя, то мне за хлебом надо и т.д😁... Короче поведение как у Марго Робби🤣🤣👊🏼
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NoirDuke
Жаль что Рафаэль упустил шанс. Но все же как боец симпатичен, надеюсь приведет себя в порядок и пробьется в топ 5.
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Люблю Марго Робби
Ответ Иса Умаров
не неси чушь. угловые не причем. физиев показал максимум что мог. гейджи это не сбитый лётчик рда. дальше монстры, физиеву делать нечего
Пока чушь здесь несёшь только ты
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Стен Шайпак
Джастиндон Гейджибеков
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Azret09
Провальный третий раунд, после двух равных, по не очень понятным причинам. Вроде бы и не устал, но Геджи в один момент начал доносить, удар за ударом. Как в бою с Фергюсоном, равные 2-3 раунда, но затем доминирования Геджи.
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Спартак Уокер
Вот это и есть уважение к сопернику
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нерд халилович
Прочитав комменты до боя Гэтжи-Физиев и увидев бой, сделал вывод что 90 % этого ресурса балоболы прирождённые... Такое ощущение что они увидев хороший кэф на бойца ставят свои 50,30 рублей и автоматически этот боец становится в их глазах непобедимым... То есть переживают за свои гроши а как прошёл бой где прошёл уже не важно! Старые 🤡🤡🤡
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Иса Умаров
Ответ Люблю Марго Робби
Хороший бой, но что Рафе что Петру надо решить вопрос с угловыми, победа полностью заслуга тренеров Гейтжи и провал команды Рафы
не неси чушь. угловые не причем. физиев показал максимум что мог. гейджи это не сбитый лётчик рда. дальше монстры, физиеву делать нечего
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-9
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Kanan Jarrus
физиев не готов в большому: лучшим ударникам уступает, а с оливейрами и махачевами вообще без шансов. думаю, даже с гамротом и царукяном будет провал
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Люблю Марго Робби
Хороший бой, но что Рафе что Петру надо решить вопрос с угловыми, победа полностью заслуга тренеров Гейтжи и провал команды Рафы
+7
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Panther Black
Бой мне очень понравилось хоть я болел за Физиева но они оба хороши были Респект обоим
+1
-1
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