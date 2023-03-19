Гейджи – Физиеву: «Ты настоящий воин»

Топовый легковес UFC Джастин Гейджи обратился к Рафаэлю Физиеву в социальных сетях.

«Я твой фанат. Ты настоящий воин, мой друг. Для меня было честью разделить с тобой октагон», – написал Гейджи.

На турнире UFC 286 Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.

Бонусы UFC 286: Гейджи и Физиев – бой вечера