Двалишвили рассказал о травме, полученной перед боем с Яном: «Тренировался с одной рукой»

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили заявил, что повредил кисть перед поединком с Петром Яном.

«За две недели до боя я получил травму, но продолжил подготовку. Я тренировался с одной рукой.

На первых минутах боя я почувствовал болевые ощущения, но игнорировал их, чтобы продолжить поединок. Во время боя я повторно травмировал кисть», – написал Двалишвили в социальных сетях.

На UFC Fight Night 221 Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей.

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