Двалишвили рассказал о травме, полученной перед боем с Яном: «Тренировался с одной рукой»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили заявил, что повредил кисть перед поединком с Петром Яном.

«За две недели до боя я получил травму, но продолжил подготовку. Я тренировался с одной рукой.

На первых минутах боя я почувствовал болевые ощущения, но игнорировал их, чтобы продолжить поединок. Во время боя я повторно травмировал кисть», – написал Двалишвили в социальных сетях.

На UFC Fight Night 221 Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей.

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8 комментариев

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Kanan Jarrus
а вообще мераб красава, решил постелить солому не после поражения, а победы😀
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Kanan Jarrus
китайца унизили одной рукой
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Karpins
Петя аккуратно намекнул после боя, что дрался с травмой руки, но теперь как выяснилось и у Мераба была рука травмирована.
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Алексей Александрович
Двумя руками китайца бы в первом раунде уложил
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sanek maloi
Ледокол зачем во время боя пятую точку Петрухи пощипывал😁 они там со Стерлигом неизвестно вообще чем занимаются, может Хабиб с джакузи вообще отдыхают🤣
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Ян Дружинин
Красавчик Мераб всегда до конца идет
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Кочевник56
как Дзюба
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Мадина Уйгурова
по-моему это издёвка над Петром и его намеком на травму
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